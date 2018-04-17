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Patara’da kurs düzenlendi

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Patara’da kurs düzenlendi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kenti kazılarının 30'uncu yılında Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ile Bilim Üniversitesi tarafından Patara Antik Kenti'nde, 'Arkeolojide Mekânsal Bilgi Teknolojileri Kursu' düzenlendi.

SEMPOZYUMUN ALT YAPISI
4 gün süren kursa 12 üniversiteden gelen öğretim üyeleri, öğrenciler ve sektör temsilcilerinden oluşan 45 kişi katıldı. AÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Yaptığımız kurs 2019 yılında Patara Antik Kenti'nde düzenleyeceğimiz uluslararası sempozyumun alt yapısını oluşturacak" dedi.

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