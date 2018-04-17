Renkli Yörük göçü

Burdur Yörük Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yörük Göçü ve Yaren Gecesi etkinliği, kortej geçişi ile başladı. Şenliğe çevre Yörük dernekleri ile vatandaşlar, Çatal Pınar Kavşağı'nda toplandı. Deve, keçi, koyun, at ve mehter takımının da yer aldığı kortej, Uzay Çatı Pazar yerine ulaştı. Geleneksel kıyafetleriyle Yörükler ve protokol üyeleri temsili Yörük göçünü canlandırdı.

YAŞATILMALI

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, tarihi ve kültürel değerlerin aktarılması gerektiğini belirterek "Teknolojiye yenik düştük, kendi kültürümüzü yaşatan değerlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi unutmaya başladık. Bunları ayakta tutmalıyız" dedi. Burdur Yörük Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği (YÖRKAYDER) Başkanı Alaettin Kalkan da "Yörüklerin medeniyetin mayası ve hamuru olduğunu bütün cihana bu etkinliklerle tanıtacağız" diye konuştu.



SİYASİLERİN İLGİSİ

Konuşmaların ardından mehter takımı ve halk oyunu ekibi gösterisi ile devam eden etkinlik, programın yapılmasında emeği geçenlere plaket takdimiyle sona erdi. Etkinliğe, AK Parti Burdur milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, vatandaşlar ve Yörük dernekleri katıldı.