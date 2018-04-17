Şampiyonluk şarkıları

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa yürüyen Muratpaşa Belediyespor, bu hafta evinde oynadığı Eskişehir Şehir Koleji'ni 41-29'luk skorla geçti. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda son sıradaki Eskişehir Şehir Koleji'ni ağırlayan Paşanın Melekleri'nde maça genç oyuncular damga vurdu. 19 yaşındaki Döne Gül Bozdoğan 11 golle maça damgasını vururken onu 9 gol kaydeden takımın 20 yaşındaki oyuncusu Cansu Akalın takip etti. Takımın bir diğer genç yıldızı 19 yaşındaki Ecem Birben de 8 gol kaydetti.



PUAN FARKI 8 OLDU

Paşanın Melekleri, ligin bitimine 3 hafta kala, 2 maçı eksik en yakın rakipleriyle puan farkını 8'e çıkardı. Şampiyonluk türküleri söyleyen Paşanın Melekleri, Cuma günü deplasmanda Anadolu Üniversitesi'yle karşı karşıya gelecek.

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