Turizmci bizi dinlemedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen 2 yıl içerisinde turizmde yaşanan krizlerde tur şirketlerinin ve otelcilerin takındığı tavrı eleştirdi.

BİZİ DİNLEMEDİLER

Antalya Valiliği'nin Anadolu Ajansı ile ortaklaşa düzenlediği 'Işıklar ve Gölgeler' adlı serginin açılışına katılan Bakan Çavuşoğlu, turizm işiyle uğraşanların gelen turistleri beğenmemek gibi bir davranışta bulunmaması gerektiğini belirtti. Turizmde kriz yaşandığı dönemle ilgili turizmciler ve tur firmalarını da eleştiren Bakan Çavuşoğlu, "Otelci arkadaşlara yalvardık. 'Fiyatları düşürmeyin. Bu geçicidir' dedik. Maalesef tur şirketleri kriz zamanında otelcileri çok kötü suistimal ediyordu. Otelciler de bu tuzağa düşüyorlardı. Bu sene otelciler de çok pişman. Tamam kazıklamayalım ama Antalya'nın markasını düşürmeyelim. Emeğimizin karşılığını alalım" dedi. Bakan Çavuşoğlu, geçen 2 yıl içerisinde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle farklı destinasyon arayışına girdiklerini ve farklı ülkelerden turistleri Türkiye'ye getirebildiklerini ifade etti. Çavuşoğlu, "Bunları yapmak için illa bir kriz daha yaşamaya gerek yok. Çin'de bu yıl Türkiye yılı. 300 milyondan fazla Çinli dünyayı geziyor. Bu Çinlilerin yüzde 5, hatta yüzde 10'unu Türkiye'ye getirebiliriz. Antalya ve Türkiye'deki misafirperverlik ve otel kalitesi hiçbir yerde yok. Bu misafirlerimiz son 2 yılda gittikleri her yerde her anlamda kazıklandıklarını gördüler" diye konuştu.