Üreticiden özeleştiri

Burdur'da kış dönemi yeterli yağış olmaması, mevcut suyun da kontrolsüz kullanılması pancar üreticisini olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Karaçal, Yarıköy, Yazıköy, Akyaka, Hacılar, Yassıgüme ve Düğer köylerinin tarımsal sulama ihtiyacının karşılandığı Karaçal Barajı'nda yeterli su seviyesine ulaşılamayınca bölgedeki üreticiler de ekim yapamadı. Geçen dönem 30 bin ton pancar üretilen 7 köyde, bu yıl üretim yapılamayacak. Üreticiler ise bu ay bölge yeterli yağmur alırsa silajlık mısır ekecek.

KONTROLSÜZ

Yassıgüme Köyü'nde pancar üretimi yapan Kerim Bakır, "Suyu kontrolsüz kullandık, hiç bitmeyecek sandık. Suyu tarlaya saldık, gezmeye gittik. Çok sulamakla çok mahsul alacağımızı düşündük. Koskoca barajın dibi göründü. Şimdi de Medine fukaraları gibi yağmur yağsın diye bekliyoruz" diye konuştu.



BARAJ KURUDU

Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir ise bölgede yeterli yağış olmadığını belirtip, "Üreticilerimiz son 3 yılda 45-50 milyon ton su kullandı. Barajın su kapasitesi ise 60 milyon ton. Yağışlar olmayınca baraj kurudu. Üretici suyu açıp denetimini yapamadı. Su birliklerinin çalışma alanları kısıtlanıp DSİ'ye yetki verilir onlar da iyi denetim yaparsa birkaç yıl içerisinde sorun çözülür" diye konuştu.