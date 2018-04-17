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Yörük yemekleri kitaplarla yaşatılacak

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018
Yörük yemekleri kitaplarla yaşatılacak

Antalya Azize Kahraman , Yörük kültürünün devamlılığı açısından Yörük yemeklerinin kitabını çıkardı. 'nın Fethinin 811. Yılı anısına çıkarılan 'Yörük Yemekleri' adlı kitapta 118 yemek ve tarifi yer alıyor. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Yavuz, Antalya'da Yörük yerleşiminin fazla olması nedeniyle böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi. Titiz çalışmaları sonucunda ortaya güzel bir eser çıkardıklarını belirten Yavuz "Fast food kültürünün yayıldığını görerek bizden sonrakilere Yörük yemekleri taşımak istedik" dedi. Antalya Valiliği projeyi sahiplenirken, Yörük kültürünün yaşatılarak sürdürülmesi amaçlanıyor.

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Yörük yemekleri kitaplarla yaşatılacak
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