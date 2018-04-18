Aşçılık öğrencilerinden '2. Makarna Festivali'

Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Makarna Festivali'ne büyük ilgi gösterildi. Yeteneklerini sergileyen öğrenciler, işçilik, kompozisyon, sunum ve lezzet üzerinden jüriler tarafından değerlendirildi. Festival kapsamında Aşçılık Programı birinci ve ikinci sınıf öğrencileri birbirinden lezzetli hazırladıkları makarna çeşitlerini jürinin beğenisine sundu. Jüri koltuğunda ise Ahmet Savaş, Ahmet Salih Sancar, Çağatay Uçuk, Kahraman Süngü, Fatih Kayran, Rabia Yedigöz ve Yılay Andaç yer aldı. Jüriden en yüksek puanı almayı başaran birinci sınıf öğrencisi Tuna Baran İyidoğan ise yarışmanın birincisi oldu.

Etkinlik sonunda açıklama yapan Süngü, "Aşçılık mesleği hayatımızda çok önemli bir rolü olan bir meslek ama günümüze kadar önemi ve değeri pek bilinmeyen bir meslek haline geldi. Bu yüzyıldan sonra aşçılık mesleği her zaman için en önemli bir meslek olarak gündemde kalacak ve öyle devam edecek. Aşçılık bir sanattır ve değeri hiçbir zaman kaybolmaz. Bugün ki festivalde öğrencilerin motive olması ve geleceğe hazırlanması açısından oldukça başarılı oldu, bu tür etkinliklerin daha sık yapılması olumlu yansıyacaktır" dedi.

Toros Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Mehmet Fatih Kayran de "Arbella Makarna ile bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Makarna Festivali sonunda öğrencilerimize iyi bir program uyguladığımızı düşünüyorum. Festivale katılan öğrencilerimize, şeflerimize, Hafsa Sultan Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

