BİLSEM’in beyin fırtınası

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM
) devam eden bin 200 özel yetenekli öğrenci, Antalya
'da BİLSEM Festivali'nde bir araya geldi. Festivalin açılışına katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 81 ildeki125 merkezde hizmet veren bilim ve sanat merkezlerinde yaklaşık 37 bin özel yetenekli öğrencinin eğitim aldığını söyledi. 4 GÜN SÜRECEK
Erdem, bilim ve sanat merkezlerinde öğrencilerin; güzel sanatlar, edebiyat, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, havacılık, akıl ve zeka oyunları, düşünce eğitimi, arkeoloji, şehir kültürü ve benzeri alanlarda eğitim aldığını anlattı. 4 gün sürecek BİLSEM Festivali'nde yarışmalar, atölye çalışmaları ve söyleşilere katılmanın yanı sıra yazılım, kodlama ve maker atölyeleriyle de fikirlerini hayalden gerçeğe dönüştürme becerileri elde edecek.