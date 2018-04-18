Çavdar ailesi 3 kuşaktır rayların üzerinde

Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde 1962'de dünyaya gelen Çavdar'ın çocukluğu, dedesi Ahmet ve babası Ali Çavdar gibi rayların üzerinde geçti. Lise yıllarında, dede ve baba mesleği olması nedeniyle demir yollarına ilgi duyan Çavdar, zaman zaman babasıyla gezmek için işe birlikte gitti ve babasının emekliliğine yakın demir yollarında çalışmaya başladı.

Mevsimlik işçi olarak 1979'da TCDD'nin Narlı İstasyonu'nda işe giren ve 7 yıl farklı alanlarda çalışan Çavdar, görevini, aynı istasyonda "makasçı" olarak bilinen "tren teşkil memuru" olarak sürdürüyor.Çavdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunun geçtiği raylara ve vatandaşa hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Vatani görevinin ardından mevsimlik işçi olarak TCDD'de çalışmaya başladığını dile getiren Çavdar, uzun yıllar babasıyla demir yollarında çalışmanın farklı bir duygu olduğunu dile getirdi. Çavdar, emeklilik zamanının geldiğini ancak çalışmaya devam edeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Emekliliğim geldiği için bırakmak zorunda kalacağım ama bırakırsam da çok üzülürüm. Severek yaptığım bir iş. Dedem, babam ve ben yaklaşık 100 yıldır demir yollarındayız. İki kızım evli. İki oğlum ise lise öğrencisi. Çocuklarımın da demir yollarında çalışmalarını isterim çünkü severek çalıştığım bir kurum. Severek çalıştığım için de her türlü zorluğa katlanıyorum. Soğuk sıcak, yağmur çamur hiç fark etmiyor. Aile ortamı içinde olduğunuz için bunların hepsinin üstesinden geliyorsunuz. Yorulduğunuzu da hissetmiyorsun."

Her mesleğin ayrı bir hikayesinin olduğunu kaydeden Çavdar, demir yolunun, burada çalışanların aileleri için çok ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Dünyaya bir daha gelsem, yine demiryolcu olurdum" ifadesini kullandı.

Çavdar, mevsimlik işçi olarak başladığı görevini, trenlerin geçişlerini sağlayan ve çok dikkat isteyen teşkil memuru olarak sürdürdüğünü sözlerine ekledi.