Tiflis’te Alanya tanıtımı yapıldı

GÜRCİSTAN'IN başkenti Tiflis'te düzenlenen 20'nci CTF Caucasus Uluslararası Turizm Fuarı'nda Alanya
tanıtımı yapıldı. Alanya'nın 3'üncü kez Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında yer aldığı fuarda Türkiye, yaptığı çekiliş, dans ve el sanatları aktiviteleriyle fuarın en aktif ülkesi oldu. Alanya da Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi
'ndeki tek temsilcisi olarak fuarda dikkatleri üzerine çekti. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapanların sayısı kimlikle geçiş ve iş imkanlarından dolayı her geçen yıl artıyor.