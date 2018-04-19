219 TÜBİTAK Projesi yarışıyor

TÜBİTAK
tarafından bu yıl 49'uncusu düzenlenen 'Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda final heyecanı yaşanıyor. Türkiye genelinde 16 bin 181 proje başvurusu arasından 12 bölge merkezinde yapılan değerlendirmeler sonucu 219 proje finalist oldu. Antalya
Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen finalde, birbirinde değerli ve yaratıcı projeler sergileniyor. Ödül töreni ise 20 Nisan Cuma günü gerçekleşecek. Birçok alanda proje üreten öğrenciler stantlarda projelerin tanıtımını yapıyor. Kars Alpaslan Anadolu Lisesi öğrencileri 'Sarıkamış Harekatı Simülasyon Merkezi' adlı projeleriyle hareketli robotlarla simülasyon merkezi oluşturarak, harekatı gelecek nesillere daha iyi aktarmak istediklerini belirttiler. Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise 'Otoyel' projeleriyle otoyollarda araçların oluşturdukları rüzgarı elektriğe çeviriyorlar. Edirne
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'Kurbağa Gübresi' projeleri ise ilgi çekiyor. ANTALYA'DAN 10 OKUL
Yarışmada Antalya
'dan 10 okul finale kalırken, projelerini sergiliyorlar. İşte o okulların isimleri: Özel Antalya Sınav Anadolu Lisesi (Biyoloji), Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (Coğrafya), Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (değerler Eğitimi), Antalya İstek Yeditepe Koleji Fen Lisesi (Fizik), TED Antalya Koleji Özel Lisesi (Kimya), Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kodlama), Konyaaltı Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi (Kodlama), Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (Matematik), Özel Antalya Sınav Anadolu Lisesi (Teknoloji Tasarım).