CHP’de aynı nakarat

CHP Antalya
İl Başkanı Ahmet Kumbul'un yerel seçimlerde adayların anketle belirleneceğini açıklaması, daha önceki tartışmayı yeniden gündeme getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirten Kumbul, Büyükşehir Belediyesi için 4-5 anket şirketiyle yapılan anketten çıkacak ismin il yönetimiyle istişaresi sonrası parti meclisine gönderileceğini, çıkan isme de örgüt olarak saygı duyacaklarını açıkladı. Kumbul, ilçelerde de başkan adaylarının anketle belirlenmesi talebi olduğunu belirterek, anketlerin başladığını açıklaması kafaları karıştırdı. Antalya'da CHP'li seçmenler aynı sözleri 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri öncesi aday belirleme sürecinde de duymuştu. Dönemin CHP İl Başkanı Devrim Kök, anket iddiasını bir adım daha ileriye taşıyarak, 'önseçim olmazsa istifa ederim' noktasına kadar taşımıştı. Ancak önseçim yapılmazken, sadece Muratpaşa ve Konyaaltı'nda belediye meclis üyelikleri için eğilim yoklamaları yapılarak anket çalışması geçiştirilmişti. Devrim Kök, "Süleyman Evcilmen açık ara önde" açıklaması yapmış, önce adaylık müracaatı dahi bulunmayan Sultan Yeğen, ardından da Ümit Uysal aday gösterilmişti. ÜÇ İSİM ÖNE ÇIKIYOR
Yerel seçim heyecanı yaklaşırken, sönmeye yüz tutan anket ve önseçim tartışmaları yeniden alevlendi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için açıktan çalışmalarına başlarken, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak
'ın da adaylıkta isimleri ön plana çıktı. Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkan adayı gibi çalışması dikkat çekerken yerine gösterilecek isim konusunda tartışmalar devam ediyor.