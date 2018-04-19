Koordinasyon kurulu toplandı

Antalya
'NIN 2018 yılı ikinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Münir Karaloğlu
başkanlığında toplandı. Toplantıda Antalya
'nın 2018 ilk yarıyılı yatırımlarını değerlendiren Karaloğlu, 2018 yılı ödeneğinin 2 Milyar 685 milyon olduğunu aktardı. Antalya'nın turizm sezonuna tam anlamıyla hazır girmesini isteyen ve iş sahiplerini işlerinin başında olmaya davet eden Vali Münir Karaloğlu, "İş, işin başında takip edilir. İş yerlerinde gezin, gezmekten korkmayın. Sağ olsun devletimiz araçları vermiş onları kullanmaktan korkmayın" ifadelerini kullandı.