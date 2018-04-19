Manisa Alaşehir Belediyesi sıcak asfalt sezonunu açtı

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü sürdürdüğü asfalt çalışmaları kapsamında Akkeçili Caddesi ve Uzunoğlu Kavşağında sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde başlattığı asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler asfaltlama çalışmaları kapsamında Akkeçilli Caddesi Uzunoğlu Kavşağı, yollarda ve ihtiyaç olan noktalardaki yolları sıcak asfalt ile kaplıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, "Çalışmalar şuanda farklı noktalarda devam ediyor. Kent genelinde eş zamanlı olarak da birçok hizmeti gerçekleştiriyoruz. Alaşehir genelinde sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Hava şartlarının normalleşmesi ile birlikte plan dahilindeki tüm yolları sıcak asfaltla buluşturmaya devam edeceğiz. Alaşehir sınırları içerisinde ihtiyaç olan her yere sıcak asfalt hizmeti sunacağız. Halkımız bu hizmetleri sonuna kadar hak ediyor" diye konuştu.

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