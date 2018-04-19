Mutlu Çocuk Fuarı açılıyor

Antalya Konyaaltı Belediyesi
tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı
, yarın kapılarını açıyor. Konyaaltı Belediyesi, Türkiye'de bir ilk olan 3. Antalya Mutla Çocuk Fuarı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyunu bilgilendiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek
, Antalya Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarında bu yıl 55 firma ve 37 stanttın yer alacağını söyledi. YARIN SAAT 14.00'TE
Başkan Böcek "Türkiye UNICEF Türkiye Milli Komitesi'nin de destekçisi olduğu Antalya Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı'nda masallar ülkesi kahramanları ile canlı masal sayfası içinde teatral oyunlar, okçuluk etkinlikleri yer alacak. Ayrıca birinden ünlü isimlerde söyleşileriyle aileleri bilgilendirecek" dedi.