Öğrenciler anne babalarının çocukluk oyunlarını oynadı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Gazipaşa Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen etkinliğe Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, bazı protokol mensupları, öğrenci ve öğretmenler katıldı. Milli Eğitim Müdürü Aktaş yaptığı konuşmada öğrencilere geleneksel oyunları oynatmak ve sevdirmeyi amaçladıklarını söyleyerek öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kaymakam Kaya ise öğrencilerin gönüllerince bir gün geçirmesini temenni ederek başarılar diledi. Meydanı dolduran yaklaşık 500 öğrenci öğretmenleri eşliğinde mangala, beştaş, taş-kağıt-makas, ip atlama ve seksek oyunlarını oynadı.

Yaklaşık 2 saat süren oyun ve yarışmalar sonucunda dereceye girenlere madalya verildi. Öğrencilere yarışlar süresince dondurma ikramı yapıldı.