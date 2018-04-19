Otoparktan para aktı

Antalya
'da CHP
'li Mustafa Akaydın
döneminde başlayan ve o dönem yıllık 346 bin lira zarar eden yol otoparklarının, AK Parti
'li Menderes Türel
döneminde kâra geçtiği açıklandı. Otoparkların aylık 18 bin liradan yıllık ortalama 216 bin lira kâr eder duruma geldiği belirtildi. Kâra geçişin otopark ücretlerine zam yapılmadan olması dikkat çekti. Otoparkları işleten Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET'in Genel Müdürü Mesut Kocagöz, aylık otoparkta gelirin yaklaşık 50 bin lira artmasının sırrını anlattı. Kocagöz, başarıda aslan payının işlerine dört elle sarılan ve çoğunluğunu şiddet mağduru olan kadınlar ve engellilerden oluşan otopark görevlilerinde olduğunu söyledi. 84 KİŞİ EKMEK YİYOR
Kocagöz, çalışan 160 personelin, 84'ünün otoparklarda görevli olduğunu anlattı. Kocagöz, "Daha önce belli suistimaller olduğu için yol otoparkları aylık 30 bin lira zarar etmiş. Bugün doğru yönetimle kendi kendini döndüren bir yapıya kavuştu" dedi. ANET Genel Müdürü Kocagöz, otopark görevlilerinin yerlerinin haftalık düzenli olarak değiştiğini ve böylece bölge bölge ortalama gelirin tespit edilebildiğini vurguladı. TRAFİĞİ RAHATLATIYOR
Yol otoparklarının trafiği rahatlatmak amacıyla kurulduğunu ifade eden Mesut Kocagöz, "Ücretsiz olunca insanlar aracını sabah bırakıp akşam alıyor. Esnafın dükkanının önü kapanıyor, trafik sıkışıyor. Araç sahibi fazla otopark parası ödememek için aracını işi bitince çekiyor. Diğer taraftan da pozitif ayrımcılığa gereksinim duyan bireyler ekmeğini kazanıyor" diye konuştu. Kocagöz, yol otoparkının 6 caddede 438 araç kapasitesine sahip olduğunu, son olarak UKOME kararıyla Hüsnü Karakaş ve Cengiz Toytunç caddelerinin de bu ağa eklendiğini söyledi. İŞTE O KAHRAMANLAR
OTOPARKLARDA zarar eden sistemi kâra geçiren makinenin dişlileri zorlu hayat mücadeleleriyle dikkat çekiyor. 26 yaşındaki yüzde 67 engelli olan Mustafa Ekşili, otopark görevlisi olarak çalışıyor. Kazandığı parayla annesine ev aldığını söyleyen Ekşili, işini çok sevdiğini ifade ediyor. İşine dört elle sarılan bir diğer isim ise 38 yaşındaki Oya Yalçın. Kaleiçi girişinde görevli olan Davut Demir de eski bir yol otoparkı görevlisi. Demir, şimdi sağlık sorunları nedeniyle Kaleiçi girişindeki gişede görev yapıyor.