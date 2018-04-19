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Türkiye şampiyonluğu okulda kutladılar

Ada Sokağı Ortaokulu küçük kızlar hentboll takımı, Kocaeli'nde gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Şampiyonanın ardından akşam kente dönen öğrenciler ve öğretmenler, şampiyonluğu okulun bahçesinde veliler ile birlikte kutladı.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 10:57
Türkiye şampiyonluğu okulda kutladılar

Merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde bulunan Ada Sokağı Ortaokulu küçük kızlar hentbol takımı, geçen yıl 6'ıncılıkla döndükleri Türkiye Şampiyonası'nda bu yıl birinci oldu. Şampiyonanın ardından kente dönen öğrenciler ve öğretmenler, velilerle birlikte birinciliği okul bahçesinde davul çalarak kutladı.

Şampiyonluğa gidilen yolda büyük emek harcadıklarını belirten beden okulun beden eğitimi öğretmeni Nesimi Dağdoğan, beton zeminde, salon yüzü görmeden idman yaptıklarını söyledi. Herhangi bir maddi destek almadıklarını kaydeden Dağdoğan, gelecek yardımların çocukları daha çok spora bağlayacağını ve başarıların devamını sağlayabileceğini söyledi.

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Türkiye şampiyonluğu okulda kutladılar
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