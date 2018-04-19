Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Yumurtalık’ta Turizm sezonu Bengü konseriyle başlıyor

Yumurtalık’ta Turizm sezonu Bengü konseriyle başlıyor

Büyükşehir Belediyesi 42. Turizm Haftası kutlamaları kapsamında 21 Nisan akşamı gerçekleştireceği ücretsiz halk konserinde pop müziğin sevilen sanatçılarından Bengü’yü sevenleriyle buluşturacak.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 12:44
Yumurtalık’ta Turizm sezonu Bengü konseriyle başlıyor

42. Turizm Haftası kutlamaları Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çevre temizliği ve sahil düzenlemeleriyle Yumurtalık ilçesinde kutlanacak. Temiz denizin sembolü olan Mavi Bayrak'a sahip Ayas Belediye Plajı ve Alara Halk Plajı'yla yıldızı parlayan Yumurtalık'ta tatil sezonuna renkli kutlamalarla girilecek.

22 yıllık müzik kariyerine Hoş Geldin, Bağlasan Durmam, Taktik, Gezegen, İki Melek, Dört Dörtlük, Altın Çağ albümlerini sığdıran Bengü, saat 19.00'da başlayacak konserinde dans ekibi ve özel şovlarıyla hayranlarına görsel şölen sunacak.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik ile kent protokolünün vatandaşlarla buluşacağı Turizm Haftası kutlamalarında, Bengü konser öncesi bando eşliğinde kortej yürüyüşü, motor cross ve ofroad, dağ bisikleti ve rüzgar sörfü gösterileri de sergilenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yumurtalık’ta Turizm sezonu Bengü konseriyle başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN