Yumurtalık’ta Turizm sezonu Bengü konseriyle başlıyor

42. Turizm Haftası kutlamaları Adana Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çevre temizliği ve sahil düzenlemeleriyle Yumurtalık ilçesinde kutlanacak. Temiz denizin sembolü olan Mavi Bayrak'a sahip Ayas Belediye Plajı ve Alara Halk Plajı'yla yıldızı parlayan Yumurtalık'ta tatil sezonuna renkli kutlamalarla girilecek.

22 yıllık müzik kariyerine Hoş Geldin, Bağlasan Durmam, Taktik, Gezegen, İki Melek, Dört Dörtlük, Altın Çağ albümlerini sığdıran Bengü, saat 19.00'da başlayacak konserinde dans ekibi ve özel şovlarıyla hayranlarına görsel şölen sunacak.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik ile kent protokolünün vatandaşlarla buluşacağı Turizm Haftası kutlamalarında, Bengü konser öncesi bando eşliğinde kortej yürüyüşü, motor cross ve ofroad, dağ bisikleti ve rüzgar sörfü gösterileri de sergilenecek.