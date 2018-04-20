Cinayetin sırrını battaniye çözdü

Antalya
'nın Korkuteli ilçesinde 24 Ocak' ta kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart akşamı ormanlık alanda çoban köpekleri tarafından toprağa gömülü cesedi bulunan 23 yaşındaki 2 çocuk annesi Dilara Kandak
'ın öldürülmesiyle ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. BATTANİYE DETAYI
Dilara Kandak'ın cesedinin bulunmasının ardından olayın soruşturmasını jandarmadan devralan Antalya
Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği özel ekip kurup incelemeye başlamıştı. Deneyimli dedektiflerden oluşan özel ekip, ilk önce Kandak'ın cesedinin sarılı olduğu kırmızı, beyaz ve mavi renkli battaniyenin peşine düştü. Battaniyenin genç kadının sosyal medya hesabında 23Ağustos 2017 tarihinde paylaştığı fotoğraftaki battaniye ile aynı olduğunu belirleyen polis, fotoğrafın nerede çekildiğini belirmeye çalıştı. Bir ay süren araştırmada uzman ekipler fotoğrafın çekildiği yerin Dilara Kandak'ın boşandığı eşinin babasına ait ev olduğunu tespit ederek soruşturmayı derinleştirdi. DNA SONUCU ÖRTÜŞTÜ
Cinayet Büro Amirliği'nin uzman ekibi, battaniye izinden sonra genç kadının nasıl öldürüldüğünü bulmak için gece gündüz çalışırken Kandak'ın profesyonel bir şekilde ağzına yastık bastırılıp boğularak öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Ardından ceset üzerinde ayrıntılı inceleme yapan polis, ceset üzerinde sperm izlerine rastlayarak örnekler aldı. Sperm örneği DNA testi içen kriminal laboratuvara gönderildi ve örneklerin genç kadının boşandığı eşi Ahmet Yorulmaz'ın kan örnekleri ile eşleşti. 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın son telefon görüşmesini de Yorulmaz ile yaptığı GSM operatörü kayıtlarından tespit edildi. Polis katil zanlısının eski eş olduğundan emin olunca operasyon yapıldığı belirtildi. ESKİ EŞ TİMSAH GÖZYAŞI DÖKMÜŞ
İğne ile kuyu kazan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada Kandak'ın katil zanlısı olarak tutuklanan eski eşi 25 yaşındaki Ahmet Yorulmaz'la ilgili ilginç bir ayrıntıya ulaştı. Kandak'ın Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsisinin ardından 5 Mart'ta Korkuteli Çayırlı Camisi'nde kılınan cenaze namazına Yorulmaz'ın katıldığını da belirledi. Katil zanlısı Yorulmaz'ın cenaze töreninde 20 dakika kadar kaldığı ve gözyaşı döktüğü de ortaya çıktı. SUSMA HAKKINI KULLANDI
Korkuteli'nde esnaflık yapan katil zanlısı susma hakkını kullanırken tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İkinci evliliğini yaptığı ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirlenen Ahmet Yorulmaz'ın suçlamaları kabul etmediği ifade edildi.