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'da ev ve samanlık yandı

’un Çatağıl köyünde çıkan da bir ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 10:56
Burdur'da ev ve samanlık yandı

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 21.30 sıralarında merkez Çatağıl köyü Uluharman mevkiinde Hüseyin Sağlık'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki ahır ve samanlığa sıçradı. Yangını görenler, ahırdaki 9 büyükbaş hayvanı dışarı çıkarıp itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, samanlıkta bulunan 600 balya saman da yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Burdur'da ev ve samanlık yandı
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