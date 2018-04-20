Burdur'da ev ve samanlık yandı

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 21.30 sıralarında Burdur merkez Çatağıl köyü Uluharman mevkiinde Hüseyin Sağlık'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki ahır ve samanlığa sıçradı. Yangını görenler, ahırdaki 9 büyükbaş hayvanı dışarı çıkarıp itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, samanlıkta bulunan 600 balya saman da yanarak kullanılamaz hale geldi.

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