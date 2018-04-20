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ın dostluk dansı

’da, bayramlarında gösteriler sunmak için kampa giren çok sayıda Türk ve Rus çocuk, ülkelerinin yöresel kostümleriyle kültürlerini dansta buluşturdu

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Çocukların dostluk dansı
Türkiye'de yaşadıkları için yılda iki bayram kutlayan Rus , Türk-Rus dostluğunu yaptıkları dansla pekiştirmeye çalışıyor. Antalya'da Türk ve Rus çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Rusya'nın 1 Haziran Uluslararası Çocuk Esirgeme Günü için dans kampına girdi. Türkiye'nin ve Rusya'nın yöresel kıyafetlerinden tasarlanan kostümlerle kültürleri dansta buluşturan yaşları 4 ile 18 arasında değişen çocuklar, günün büyük bölümünü kulüplerde geçiriyor.

DOSTLUK PEKİŞİYOR
Çocuklar, yaptıkları danslarla Türk ve Rus dostluğunu da perçinliyor. Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı , çocukların iki ülkenin kültürüyle büyüdüğünü, dansın birleştirici yönü olduğunu aktardı. Çocukların hem Türkçe hem de Rusça konuştuğunu, iyi anlaştıklarını belirten Irina Balcı, ne kadar sanata, kültüre odaklanılırsa çocukların o kadar mutlu yetişeceğine dikkati çekti.
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Çocukların dostluk dansı
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