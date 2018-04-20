Çocukların dostluk dansı

Türkiye'de yaşadıkları için yılda iki bayram kutlayan Rus çocuklar
, Türk-Rus dostluğunu yaptıkları dansla pekiştirmeye çalışıyor. Antalya
'da Türk ve Rus çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Rusya'nın 1 Haziran Uluslararası Çocuk Esirgeme Günü için dans kampına girdi. Türkiye'nin ve Rusya'nın yöresel kıyafetlerinden tasarlanan kostümlerle kültürleri dansta buluşturan yaşları 4 ile 18 arasında değişen çocuklar, günün büyük bölümünü kulüplerde geçiriyor. DOSTLUK PEKİŞİYOR
Çocuklar, yaptıkları danslarla Türk ve Rus dostluğunu da perçinliyor. Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Irina Balcı
, çocukların iki ülkenin kültürüyle büyüdüğünü, dansın birleştirici yönü olduğunu aktardı. Çocukların hem Türkçe hem de Rusça konuştuğunu, iyi anlaştıklarını belirten Irina Balcı, ne kadar sanata, kültüre odaklanılırsa çocukların o kadar mutlu yetişeceğine dikkati çekti.