Hükümlüler koylarda çevre temizliği yaptı

Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Fethiye Orman İşletme Müdürlükleri, iş birliğinde düzenlenen çevre temizliğinde 60 hükümlü Karagözler Mahallesi'ndeki yarım ada da bulunan 6 koyun yer aldığı bölgeye geldi.

Hükümlüler, Büyük Samanlık , Küçük Samanlık ve patlıcan Koyu'na gelen 60 hükümlü eldivenlerini giyip, temizlik yaptı. Hükümlüler koyda ve yol kenarlarında temizlik yaptı.

Fethiye orman İşletme Müdür Yardımcısı Önder Barut, "Son yıllarda denetimli serbestlik müdürlüğü önderliğinde bölgedeki koyların temizlendi. Etkinlikte toplanan çöplerin ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Bu etkinliği geçmiş yıllarda daha geç yapıyorduk. Bu yıl yangın mevsimi yaklaştığı için öne aldık. Bölgede yangına sebebiyet verecek maddelerin toplanması açısından da etkinlik çok önemli. Bölgeye tatile gelen vatandaşların da kullandıkları alanları daha temiz bırakmasını istiyoruz" dedi.