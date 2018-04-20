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Lisinia’yı yaktılar

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Lisinia’yı yaktılar
'DA, Lisinia doğa projesi alanındaki su kulesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına önce gönüllüler ve çalışanlar, ardından ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

'KASITLI' İDDİASI
Yangın sonucu kule kullanılamaz hale gelirken, alanın sorumlusu veteriner Öztürk Sarıca, yakın zamanda, merkezin kapılarının kimliği belirlenemeyen kişilerce zorlandığını, güvenlik kamerasını fark eden bu kişilerin bugün de kamera kayıtlarının tutulduğu su kulesinin 2'nci katını ateşe verdiğini öne sürdü.
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Lisinia’yı yaktılar
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