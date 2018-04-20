'Trafik Dedektifleri Projesi' toplantısı

OPET'in Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle 5'inci kez düzenlediği 'Trafik Dedektifleri Projesi Yol kullanıcıları Eğitici Eğitimi'nde Türkiye'nin farklı illerinden gelen 155 trafik polisi Antalya'da bir araya geldi. 16-20 Nisan tarihleri arasında 5 gün süren eğitici eğitimlerinin ardından sertifikalarını alan polis memurları, görev yaptıkları illerde öğrencilere Trafik Dedektifleri eğitimi vermeye başlayacak. 4,5 yılda yaklaşık 4 milyon çocuk ve gence ulaşılan 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında düzenlenen eğitici eğitiminde, uzman eğitmenler katılımcılara teorik ve interaktif eğitim verdi.

7 sınıfa ayrılan polislere verilen eğitimlerde; Deneyimsel Öğrenme Döngüsü, Çocuk ve Yetişkin Eğitim Prensipleri, Çocuk ve Yetişkin İletişim Becerileri, Empati, Gelişim - Öğrenme, Çocuk ve Yetişkin Eğitimi Benzerlik ve Farklılıkları, Ders Planı Hazırlama, Canlandırma ve Gösterim Metoduyla Ders İşleme konuları işlendi.

Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi kapanış toplantısında konuşan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, "Toplumların medeniyet seviyesi hijyene verdikleri önem ve trafik konusundaki bilinçleri ile doğru orantılıdır" dedi.

Nurten Öztürk, şunları kaydetti:

"Biz ülkesini çok seven bir marka olarak Türkiye'de 'Temiz Tuvalet' kampanyası ile hijyen konusunda ciddi bir bilinç yaratmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin bir diğer önemli sorunu olan trafik kazalarını önlemek ve daha bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla ise 4,5 yıl önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Polis Eşleri Derneği işbirliğiyle bambaşka bir yola çıktık. Geride bıraktığımız dönemde bu yolda başarılı sonuçlar elde ettik. 2017 yılında, içinde çocuklarında olduğu kazalardaki can kayıplarında bir önceki yıla göre yüzde 11.24, yaralı sayında ise yüzde 0.66 azalma kaydedildi. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."