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Yetenekler sahaya çıktı

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Yetenekler sahaya çıktı
Antalya Kepez Belediyesi'nin SABAH Akdeniz'in medya sponsorluğunda gerçekleştirdiği Kepez'in Yıldızları Futbol Turnuvası'nda 3'üncü gün geride kaldı. Kepez ilçesindeki yetenekli gençlerin tespit edilip Kepez, ve Türk futboluna kazandırılmasını amaçlayan projede yine birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynandı.

DEVAM EDECEK
19 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan turnuvada 5 bine yakın minik sporcu, geleceğin yıldızı olabilmek için boy gösterecek. 638 maç, deneyimli antrenörler tarafından izleniyor ve yetenekli sporcular tek tek not alınarak Kepez Belediyespor bünyesindeki kulüplere kazandırılıyor.
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Yetenekler sahaya çıktı
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