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Aslan avcısı

Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, bugün lig lideri ’ı konuk ediyor. Alınacak her puanın büyük önem taşıdığı ligde Alanyaspor sahaya tam kadrosuyla çıkıyor

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Aslan avcısı

Süper Lig'in lideri 'ı konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor, bugün 3 puan için sahada olacak. Düşme barajının 3 puan üzerinde, 14'üncü sırada bulunan Şimşek için alınacak her puanın önemi büyük. Uzun bir aradan sonra sakat ve cezalı oyuncusu olmadan maça hazırlanan Alanyaspor, kendi sahasında oynadığı etkili futboluna bugün de devam edip rakibini eli boş göndermek istiyor.

MAICON VE TOLGA YOK
Konuk Galatasaray lider olsa da deplasmanlarda büyük sorun yaşıyor. Savunmanın deneyimli ismi Maicon'un kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayacağı mücadelede Tolga Ciğerci de sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Bir önceki hafta kaybettiği liderlik koltuğunu geçen hafta yeniden ele geçiren sarı kırmızılı ekip, son haftalara girerken puan kaybı yaşamak istemiyor.

TRİBÜNLER DOLACAK
Karşılaşmaya Alanyaspor taraftarları yoğun ilgi gösteriyor. Konuk takım taraftarlarına ayrılan biletler biterken, Alanyaspor taraftarlarının da stadı tamamen doldurması bekleniyor. Alanyaspor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan mücadele Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak olan maçı yönetecek.

ÖZTÜRK'LE 3'TE 3
ALANYASPOR ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk, Alanyaspor'un daha önce 9 maçını yönetmiş, Şimşek bu maçların 6'sını kazanıp 1'inde berabere kalmıştı. Galatasaray ise daha önce 3 kez Ümit Öztürk yönetiminde maça çıktı ve 3'ünü de kazandı.

SİFTAHIMIZ YOK
Alanyaspor ile Galatasaray bugüne kadar 3 resmi maçta karşı karşıya geldi. Tamamı Süper Lig'de oynanan maçların hepsini Galatasaray kazandı. 'daki maçlar 5-1 ve 2-0, geçen sezon Alanya'da oynanan karşılaşma ise 3-2 sarı kırmızılı takım lehine bitmişti. Alanyaspor, bugün ilk kez rakibi karşısında 1 ya da 3 puan almaya çalışacak.

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Aslan avcısı
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