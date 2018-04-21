Denizi çöple doldurduk

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Festivali kapsamında tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda yapılan deniz dibi temizliğinde, sudan kamyon ve otomobil lastiği, plastik ile cam şişe, olta uçları olmak üzere 10 çuval çöp çıkarıldı. Muratpaşa Belediyesi'nin Aktiffelsefe Derneği işbirliğiyle ilkini düzenlediği Muratpaşa Çevre Festivali etkinlikleri çerçevesinde deniz dibi temizliği yapıldı.

EGO DEĞİL EKO İNSANI

Festivalde Su Altı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği ve GEA Arama Kurtarma Ekoloji'yle yapılan deniz dibi temizlik çalışmasında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da yer aldı. Yaklaşık 40 dakika süren deniz dibi temizliğinde sudan kamyon ve otomobil lastiği, plastik ile cam şişe, olta uçları olmak üzere 10 çuval çöp çıkarıldı. Gelecek kuşaklar için çevre temizliğinin önemine dikkati çeken Uysal, "Çevremiz sadece bizim kuşağımıza ait değil, gelecek kuşaklara da ait. Ego insanı değil, eko insan olalım" diye konuştu.