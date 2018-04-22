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0.6 büyüdü

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Avrupa otomobil pazarı 0.6 büyüdü
Avrupa otomobil pazarı, 2018'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 büyüyerek 4 milyon 282 bin 134 satış rakamına ulaştı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan '2018 Mart Ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi' yayımlandı.

TÜRKİYE'DE ARTIŞ
Buna göre, (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil satışları, 2018 yılının ocak-mart döneminde 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 artarak 4 milyon 282 bin 134'e ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde Avrupa'da 4 milyon 256 bin 637 otomobil satılmıştı. Otomobil satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise (yüzde 29,8), Romanya (yüzde 28,6) ve Hırvatistan (yüzde 28,4) olarak sıralandı. Mart ayında otomobil satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralaması Litvanya (yüzde 34,5), Macaristan (yüzde 28,5) ve Slovenya (yüzde 20,1) olarak gerçekleşti. 2018 Mart ayı sonunda , yüzde 5,47 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9'uncu oldu. Bu dönemde otomobil satışlarında en fazla düşüş yüzde 12,4 ile 'de, yüzde 11,6 ile Norveç'te, yüzde 5,5 ile İrlanda'da, yüzde 5 ile 'da, yüzde 2,2 ile 'te ve yüzde 1,5 ile 'da görüldü. Çek Cumhuriyeti, İzlanda ve 'de de düşüş yaşandı.
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Avrupa otomobil pazarı 0.6 büyüdü
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