Avrupa otomobil pazarı 0.6 büyüdü

Avrupa
otomobil pazarı, 2018'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 büyüyerek 4 milyon 282 bin 134 satış rakamına ulaştı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan '2018 Mart Ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi' yayımlandı. TÜRKİYE'DE ARTIŞ
Buna göre, AB
(28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil satışları, 2018 yılının ocak-mart döneminde 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 artarak 4 milyon 282 bin 134'e ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde Avrupa'da 4 milyon 256 bin 637 otomobil satılmıştı. Otomobil satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise Macaristan
(yüzde 29,8), Romanya (yüzde 28,6) ve Hırvatistan (yüzde 28,4) olarak sıralandı. Mart ayında otomobil satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralaması Litvanya (yüzde 34,5), Macaristan (yüzde 28,5) ve Slovenya (yüzde 20,1) olarak gerçekleşti. 2018 Mart ayı sonunda Türkiye
, yüzde 5,47 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9'uncu oldu. Bu dönemde otomobil satışlarında en fazla düşüş yüzde 12,4 ile İngiltere
'de, yüzde 11,6 ile Norveç'te, yüzde 5,5 ile İrlanda'da, yüzde 5 ile Danimarka
'da, yüzde 2,2 ile İsveç
'te ve yüzde 1,5 ile İtalya
'da görüldü. Çek Cumhuriyeti, İzlanda ve İsviçre
'de de düşüş yaşandı.