Hükümlülerden çevre temizliği

Muğla
'nın
Fethiye ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan 60 hükümlü, çevre temizliği gerçekleştirdi. Fethiye'de, Kaymakamlık, İlçe Belediyesi, Orman İşletme
Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında, 60 hükümlü, Karagözler Mahallesi'ndeki 6 koyun yer aldığı bölgeye özel önlem alınarak getirildi. Hükümlüler
, Büyük Samanlı ve Patlıcanlı koyu ile yol kenarlarında temizlik yaptı. Fethiye Orman İşletme Müdür Yardımcısı Önder Barut, son yıllarda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü önderliğinde bölgedeki koyların temizlendiğini söyledi.