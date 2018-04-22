Patronlara destek sözü

Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO
) yeni yönetim kurulu üyeleri, meclis başkanlık divanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB
) delegelerinden oluşan heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
'nu Ankara
'da ziyaret etti. Heyetin ilk durağı Bakan Çavuşoğlu oldu. Çavuşoğlu, "Antalya
'yı her anlamda daha ileriye taşımak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ATSO ile iyi bir diyalog ve işbirliği içerisinde olacağız" dedi. Antalya 4.0 ile ilgili bilgi veren Çetin ise turizm, tarım, sanayi, ticaret ve kentlilik başlıklarının masaya yatırıldığı çalışmaların raporunun 29 Ekim'de açıklanacağını duyurdu. HER ÇALIŞMANIN ARKASINDAYIZ
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Çetin ve ekibini tebrik ederken, "Önceden olduğu gibi bundan böyle de Antalya için yapılacak her çalışmanın arkasındayız" dedi. Çetin ise kent merkezindeki ticareti canlandırma ve finansal desteklerin sağlanması odaklı çalışmalara hız verilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Özellikle nefes kredisi için oluşturulacak fon konusunda TOBB'un desteğini bekliyoruz" dedi.