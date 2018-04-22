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Polis vatandaşı bilinçlendirdi

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Polis vatandaşı bilinçlendirdi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde polis dolandırıcılık ile hırsızlık olaylarına karşı alarma geçti. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 19'uncu ve Seracılık Festivali kapsamında ilçe nüfusunun normal zamanlara göre iki kat artması üzerine buna bağlı olarak da ilçeye art niyetli insanların girebileceğini göz önünde bulundurarak vatandaş ve esnafı uyardı.

BİLGİLENDİRİLDİLER
Ekipler vatandaştan bina ve iş yeri girişlerine kamera veya görüntülü sistem taktırmasını istedi. Polis, şüpheli bir durumda 112 Acil 'ne ihbarda bulunmasını tavsiye etti.
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Polis vatandaşı bilinçlendirdi
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