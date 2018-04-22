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Polise 5.5 yıl hapis

’da geçen sene meslektaşı ’i vurarak öldüren polis , 5 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Şahin, “Keşke olmasaydı” dedi

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Polise 5.5 yıl hapis
Antalya'da, 20 Temmuz 2017 tarihinde meslektaşı 28 yaşındaki polis memuru 'i öldüren 24 yaşındaki 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. 3'üncü 'nde görülen duruşmaya tutuklu polis Sait Şahin ile ölen polis memuru Ümran Yetişgen'in babası Cafer Yetişgen, annesi Elif Yetişgen, kardeşleri ile aile avukatı hazır bulundu.

KEŞKE OLMASAYDI
Şahin, yaşananlardan çok büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Keşke hiç olmasaydı. Bilerek, isteyerek olan bir şey yok. Yaşaması için çok çırpındım ama olmadı" diye savunma yaptı. Mahkeme, Said Şahin'in 'Taksirle insan öldürmek' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Kararın ardından tutuklu polis Şahin'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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Polise 5.5 yıl hapis
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