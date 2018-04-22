Polise 5.5 yıl hapis

Antalya
'da, 20 Temmuz 2017 tarihinde meslektaşı 28 yaşındaki polis memuru Ümran Yetişgen
'i öldüren 24 yaşındaki Said Şahin
5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Antalya
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen duruşmaya tutuklu polis Sait Şahin ile ölen polis memuru Ümran Yetişgen'in babası Cafer Yetişgen, annesi Elif Yetişgen, kardeşleri ile aile avukatı hazır bulundu. KEŞKE OLMASAYDI
Şahin, yaşananlardan çok büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Keşke hiç olmasaydı. Bilerek, isteyerek olan bir şey yok. Yaşaması için çok çırpındım ama olmadı" diye savunma yaptı. Mahkeme, Said Şahin'in 'Taksirle insan öldürmek' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Kararın ardından tutuklu polis Şahin'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.