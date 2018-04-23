AK gençliğe vekil tavsiyeleri

Üniversiteli AK Gençlik
(ÜNİAK), gençlerle siyasetçileri bir araya getirdi. Gençlere "En az bir yabancı dili, o dilde konferans verebilecek kadar iyi öğrenin. Kültür-sanatla, sporla ilgilenin. Bol bol okuyun" tavsiyelerinde bulunan Milletvekili Mustafa Köse
, 28 Şubat günlerini hatırlatarak "AK Parti
iktidarı ile üniversiteler yine fikirlerin özgürce ifade edildiği ilim yuvaları oldu" diye konuştu. İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da, siyasette gençlerin önünün AK Parti sayesinde açıldığını belirtti.