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AK gençliğe vekil tavsiyeleri

Giriş Tarihi: 23.4.2018
AK gençliğe vekil tavsiyeleri
Üniversiteli (ÜNİAK), gençlerle siyasetçileri bir araya getirdi. Gençlere "En az bir yabancı dili, o dilde konferans verebilecek kadar iyi öğrenin. Kültür-sanatla, sporla ilgilenin. Bol bol okuyun" tavsiyelerinde bulunan Milletvekili , 28 Şubat günlerini hatırlatarak " iktidarı ile üniversiteler yine fikirlerin özgürce ifade edildiği ilim yuvaları oldu" diye konuştu. İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da, siyasette gençlerin önünün AK Parti sayesinde açıldığını belirtti.
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AK gençliğe vekil tavsiyeleri
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