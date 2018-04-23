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Ekonomiye katkı ödülü

210 milyon TL destek sağlayan , Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından 2 birincilikle ödüllendirildi

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Ekonomiye katkı ödülü
'de bir ilki gerçekleştirerek kurduğu 2 megawattlık güneş si santraliyle 39 sulama kooperatifine elektriği bedava veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, güneş enerji santralinin yanı sıra toplu sulama tesisleri, mezbahalar, toptancı haller ve çiftçi eğitimleri ile de her zaman üreticinin yanında yer alarak katkı sağlıyor. tarıma sağladığı bu destekler nedeniyle ödüle layık görüldü.

EKONOMİYE KATKI
Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından düzenlenen 'Altınbaşak' Tarım Şehirleri Yarışmasında 20 büyükşehir belediyesi 29 proje ile yer aldı. Büyükşehir Belediyesi tarıma sağladığı desteklerle Antalya'yı bitkisel ve toplam üretimi ile milli ekonomiye en fazla katkısı olan il konumuna taşıyarak, 2 dalda birincilik ödülüne layık görüldü. 'da düzenlenen ödülleri, Büyükşehir Belediye Başkanı adına Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Murat Demir aldı.
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Ekonomiye katkı ödülü
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