Ekonomiye katkı ödülü

Türkiye
'de bir ilki gerçekleştirerek kurduğu 2 megawattlık güneş enerji
si santraliyle 39 sulama kooperatifine elektriği bedava veren Antalya
Büyükşehir Belediyesi, güneş enerji santralinin yanı sıra toplu sulama tesisleri, mezbahalar, toptancı haller ve çiftçi eğitimleri ile de her zaman üreticinin yanında yer alarak tarıma
katkı sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi
tarıma sağladığı bu destekler nedeniyle ödüle layık görüldü. EKONOMİYE KATKI
Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından düzenlenen 'Altınbaşak' Tarım Şehirleri Yarışmasında 20 büyükşehir belediyesi 29 proje ile yer aldı. Antalya
Büyükşehir Belediyesi tarıma sağladığı desteklerle Antalya'yı bitkisel ve toplam üretimi ile milli ekonomiye en fazla katkısı olan il konumuna taşıyarak, 2 dalda birincilik ödülüne layık görüldü. Konya
'da düzenlenen ödülleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
adına Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Murat Demir aldı.