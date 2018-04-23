Güneşin peşinden Portekiz’e gittiler

Erasmus+ programı kapsamında, 'Mesleki Eğitimde Yenilenebilir Enerji
Alanının AB
Standartlarına Yükseltilmesi' projesi ile 15 öğrenci ve 9 öğretmen Portekiz
'in Braga kentine gitti. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen proje ile öğrenciler burada 12 gün süre ile yenilenebilir enerji alanında Avrupa ve Afrika
ülkelerine ihracat yapan DAPE firmasında staj yaptı ve işbaşı gözlem faaliyetinde bulundu. FABRİKA GEZİSİ Antalya
'nın 'yenilenebilir enerji teknolojileri' alanında eğitim veren tek okulu olan Baraj Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan heyet ayrıca bu alanda eğitim veren meslek lisesini de ziyaret etti. Gezinin en ilgi çekici bölümü ise ihtiyacı olan tüm enerjiyi güneşten elde eden fabrika gezisi oldu.