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Güneşin peşinden ’e gittiler

’da 15 lise öğrencisi yenilenebilir projesi için ’e gidip staj yapma imkanı buldu

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018
Güneşin peşinden Portekiz’e gittiler
Erasmus+ programı kapsamında, 'Mesleki Eğitimde Yenilenebilir Alanının Standartlarına Yükseltilmesi' projesi ile 15 öğrenci ve 9 öğretmen 'in Braga kentine gitti. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen proje ile öğrenciler burada 12 gün süre ile yenilenebilir enerji alanında Avrupa ve ülkelerine ihracat yapan DAPE firmasında staj yaptı ve işbaşı gözlem faaliyetinde bulundu.

FABRİKA GEZİSİ
Antalya'nın 'yenilenebilir enerji teknolojileri' alanında eğitim veren tek okulu olan Baraj Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan heyet ayrıca bu alanda eğitim veren meslek lisesini de ziyaret etti. Gezinin en ilgi çekici bölümü ise ihtiyacı olan tüm enerjiyi güneşten elde eden fabrika gezisi oldu.
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Güneşin peşinden Portekiz’e gittiler
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