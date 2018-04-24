Bunun adı mucize

Antalya
'da fuhşa zorlanıp dövüldükten sonra yol kenarına atılarak öldü sanılan 23 yaşındaki Kırgız Malikan Nootieva
, 3 beyin ameliyatı ve bir yıllık fizik tedavinin ardından mucizevi şekilde ayağa kalktı. Nootieva, 15 Kasım 2016'da Antalya
'ya garsonluk yapmak için gelmiş, Sefa Ç. tarafından Mustafa Yıldız'a pazarlandıktan sonra fuhuş batağına sürüklenmek istenmişti. Nootieva direnince levye demiri ile dövüldükten sonra Korkuteli karayolu üzerine yol kenarına atılmış, öldü sanılan genç kadın yoldan geçenler tarafından hastaneye kaldırılmıştı. DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI
İki kez kalbi durduktan sonra yeniden çalıştırılan 3 kez beyin ameliyatı geçiren, iki ay yoğun bakım ünitesinde yatan Malikan Nootieva, kendisine evini açan hayırsever Hamdi Kutluay ve Antalya'ya gelen ailesi tarafından aylarca bir bebek gibi bakıldı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde 1 yıllık fizik tedaviden de olumlu sonuç alan Malikan, tek başına yürümeye başladı, doktorları bile şaşkına çevirdi. 3 yıl sonra yeniden ülkesine dönmeye hazırlanan Nootieva "Çok acı çektim. Bana moral olacak" diye konuştu.