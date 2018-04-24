İhmal kurbanı oldu

Antalya
'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaşanan görüntüler "Bu acıya yürek dayanmaz" dedirtti. Medine Seda Kurt
'un kullandığı 34 SF 0811 plakalı otomobil Burhan Çiftçi
'nin (24) kullandığı 07 NUV 39 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti. Anne Züleyha ve diğer yakınları yerde yatan cesedi görünce gözyaşlarına boğuldu. MOTOSİKLETTEN FIRLADI
Kaza, sabah saatlerinde Antalya
'nın Aksu ilçesi Altuntaş Mahallesi Özkarakoyunlu Caddesi'nde meydana geldi. Medine Seda Kurt'un (30) kullandığı 34 SF 0811 plakalı otomobil Kundu Turizm Bölgesi istikametine seyir halinde iken Burhan Çiftçi'nin (24) kullandığı 07 NUV 39 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile Çiftçi, motosikletten fırlayarak kaldırıma düştü. KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Burhan Çiftçi'ye ilk müdahaleyi yaptı ancak kask takmadığı için başına darbe alan Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ise kadın sürücü Medine Seda Kurt'u gözaltına aldı. ANNESİ AĞITLAR YAKTI
Kazayı duyup olay yerine gelen Çiftçi'nin annesi Züleyha Çiftçi oğlunun yerde yatan cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan anne Çiftçi, "Canım oğlum askerden daha yeni geldin. Ben sensiz ne yaparım" diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Kaza yerinden geçerken yerde yatanın amcasının oğlu olduğunu öğrenen Hakan Çiftçi ise cesede sarılarak helallik isterken polis ve vatandaşların yardımı ile güçlükle sakinleştirildi. Motosiklet sürücüsü Çiftci'nin yakınları daha sonra kazaya karışan otomobili tekmeleyerek isyan etti. Burhan Çiftçi'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. ÖNLEM ALINMASI İSTENDİ
Kazanın yaşandığı bölgede oturanlar aynı noktada bir haftada üçüncü kez kazanın meydana geldiğini belirterek acil önlem alınmasını istedi. Altuntaş Mahallesi Muhtarı Yalçın Bilal'de aynı noktada sık sık kaza yaşandığını belirterek önlem alınmasını talep etti. Kazanın görgü tanığı Adem Yalçın ise, caddede sürekli kaza meydana geldiğini ve yetkililerin bir önlem almasını istediklerini söyledi. Yalçın olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.