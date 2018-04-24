MATSO Ankara’yı fethetti

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO
) heyeti yapılan seçim ve görev dağılımının ardından Antalya
milletvekilleri ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Heyet, Manavgat'la ilgili talepleri içeren dosya sundu. ÖNCE TBMM'YE GİTTİLER
MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş ve Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu ile yönetim kurulu ve meclis üyelerinin yer aldığı heyet, TBMM'de AK Parti Antalya
milletvekilleri Hüseyin Samani, Gökçen Özdoğan Enç ve İbrahim Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ile görüştü. MATSO heyeti görüşmede milletvekillerine; devlet destekli kredilerden üyelerin de faydalandırılması, Manavgat'a organize sanayi bölgesinin kurulması ve ilçedeki KOSGEB
şube müdürlüğünün kurulmasını içeren dosyalar ve ilçenin yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketlerini sundu. HİZMETLER ARTACAK
Heyet daha sonra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Heyet, Hisarcıklıoğlu'na ilçeyle ilgili talepleri iletme fırsatı da buldu. MATSO Başkanı Boztaş, "4 yıl TOBB Başkanımız liderliğinde çok güzel hizmetler yaptık. Manavgat'a çok güzel hizmetler sunduk. İkinci dönemde de inşallah hizmetlerimizi artıracağız" dedi.