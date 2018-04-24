Meraklarını giderdiler

CORENDON Airlines
, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Suna İnan Kıraç Eğitim Parkı'nda etkinliklere katılan 24 çocuğa uçak gezisi düzenledi. Öğretmenleri eşliğinde Corendon Airlines'ın Boeing 737-800 tipi uçağını gezen çocuklar, uçağın kokpitini de görme fırsatı buldu. Corendon Airlines kabin memurları ile birlikte güvenlik demosunu canlandıran öğrenciler, pilotlara soru sorma şansı yakaladı. Çocuklara gezdikleri uçağın maketi de hediye edildi.