Yardım bekliyorlar

Engelli oğlu Serkan'ın tedavisi için geldikleri Antalya
'da borçları nedeniyle kocası evi terk eden Songül Aydaş
, 4 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışıyor. Engelli oğlunu tedavi ettiremeyen ve çocuklarına bakmakta zorluk çeken anne yardım eli bekliyor. SERKAN TEDAVİ OLAMIYOR
Serkan Aydaş'ın (15) doğuştan böbrek yetmezliği, bedensel ve zihinsel engeli bulunuyor. 1 yıl önce Gaziantep
'ten tedavi için Antalya
'ya gelen aile, maddi imkansızlıklarla boğuşuyor. Serkan'ın tedavisini gerçekleştiremediğini belirten anne, çocuklarına süt dahi alamadığını söyledi. Aydaş, kira borcunun biriktiğini söyledi. HAYIRSIZ BABA EVİ TERKETTİ
Tır şoförlüğü yapan eşinin banka borçlarının altından kalkamadığını söyleyen Aydaş, "Eşim tarafımdan sürekli darp edildim" dedi. Evine iki kez icra geldiğini söyleyen anne, eşim 15 gün önce evden ayrıldı. Telefonlarının kapalı olduğunu ve alacaklıların sürekli kendisini aradığını söyledi. Ailesinden yardım istediğini söyleyen anne "Çocuklarını at gel dediler. Ben çocuklarımı ölsem de atamam ki" dedi. 10 YAŞINDA BABALIK YAPIYOR
Ailenin ikinci büyük çocuğu 10 yaşındaki Sinan ise annesi evde olmadığı zamanlar kardeşlerine baktığını söyledi. İlkokul 4'üncü sınıfa giden Sinan Aydaş, "Yeter ki abim iyi olsun. Ben okula gitmesem de olur" dedi. Aileye destek veren Antalya Yardımlaşma Platformu yetkilileri de Aydaş ailesinin çok daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.