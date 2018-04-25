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lık otomobilde unutuldu

’ta hastaneye giden ailenin otomobilde unuttuğu lık bebeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 15:23
6 aylık bebek otomobilde unutuldu

Alınan bilgilere göre, Yörük Selim Mahallesi Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasına gelen aile, acil servise giriş yaptı. Arka koltukta lık lerini bırakan aile, otomobilin anahtarını kontakta unuttu.

Otomobilin merkezi kilit sisteminin devreye girmesiyle tüm kapılar kilitlendi. Hastanedeki işlemlerinin ardından otomobilin yanına gelen anne kapıları açamadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede otomobilin kapısını açarak bebeği annesine teslim etti.

Yaklaşık 25 dakika otomobilde mahsur kalan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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6 aylık bebek otomobilde unutuldu
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