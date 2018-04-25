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Hayvancılık ve tarım buluşması

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Hayvancılık ve tarım buluşması
DÖRDÜNCÜ Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı 'da açılıyor. Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan, tüm üreticileri fuara davet ederek "Burdurlu üreticilerimizin kendilerine yenilik katabilecekleri bu fuar, burada yapılan en başarılı işlerden biridir" dedi. Fuar, 26-29 Nisan tarihleri arasında Burdur Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenecek. Fuarda sektörün önde gelen firmaları, birlikler, kooperatifler stant açacak. Yurt içi ve yurt dışı alıcılarla buluşma olanağı yakalayacak.
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Hayvancılık ve tarım buluşması
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