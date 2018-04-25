Isparta’da kapı açıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 'Açık Kapı' projesi faaliyetlerinin yürütüleceği birim Isparta
Valiliği'nde açıldı. Açık Kapı'nın milletin kapısı olduğunu söyleyen Vali Şehmus Günaydın
, Açık Kapı projesinin, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırması, vatandaşların memnuniyetinin arttırılması için çok önemli olduğunu vurguladı. Vali Günaydın; "Başvurular üç şekilde yapılabilecek, birincisi; vatandaşlarımız bu gördüğünüz alana gelerek görevlilerimizle yüz yüze ve diğer bir odamız olan baş başa odasında birebir görüşebilecek, ikincisi; internet ortamında www.acikkapi. gov.tr adresinden başvuru yapılabilecek, üçüncüsü ise; mobil telefonlara indirilen 'Açık Kapı' uygulamasıyla da başvurularını yapabilecekler" dedi. CEVAP EN GEÇ 7 GÜNDE
Vali Günaydın; başvuruların olumlu ya da olumsuz en geç 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacağını söyledi. Birçok konuda vatandaşların evinden çıkmadan internet ortamında başvurularını yapabileceklerini belirten Vali Şehmus Günaydın, Açık Kapı projesinin bürokrasinin azaltılması ve hizmetlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden çok önemli bir çalışma olduğunu söyledi.