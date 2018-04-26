8 milyon lira uçtu

Antalya
'da dönemin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Akaydın
döneminde toplu ulaşımda kullanılan ve Menderes Türel
döneminde iptal edilen A-Kent kartlarında kalan paranın miktarı 8 milyon 102 bin lirayı bulduğu belirlendi. Kartlarda kalan paralarını geri alamayan binlerce Antalya
lıdan mahkemyee başvuranlar paralarını geri almaya hak kazandı. Tüketici Hakem Kurulu ve Antalya 1. Tüketici Mahkemesi'nin kararları Yargıtay'da onay aşamasında sona yaklaştı. Mahkeme, karttaki paraların kayyum atanan A-Kent firması tarafından ödenmesine karar vermişti. ZİMMET ÇIKARILMIŞTI
Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın dahil 25 sanık ve A-Kent firmasının yargılandığı usulsüzlük davası ise Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş, dönemin CHP'li meclis üyeleri ve firma yetkililerinin de bulunduğu 25 kişi, 'İhaleye fesat karıştırma, irtikap ve edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla yargılanmıştı. A-Kent davasında kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle Sayıştay tarafından da Mustafa Akaydın'a zimmet çıkarılmış ve haciz işlemi uygulanmıştı. YARGITAY'DA
Süreç Yargıtay aşamasında devam ederken, Hakem Kurulu, tutarın vatandaşa iade edilmesini sağlamak için A-Kent'ten tahsil edilmesine karar verdi. Ayrıca dava tarihi olan 6 Kasım 2015'ten itibaren ödeme tarihine kadar reeskont faizinin değişen oranlarda uygulanması da istendi. KART PARALARI DA VAR
A-Kent firmasından tahsili istenen konularda en ciddi tutar ise yasak olmasına rağmen kart satış bedeli olarak gelir kaydedilen 4 milyon 764 bin lira. Ayrıca, şirketin biniş ücretine dönüştürmesi gerekirken tazminat olarak gelir kaydettiği 2 milyon 525 bin lira ile vize geliri olarak kaydedilen 596 bin lira da A-Kent firmasından isteniyor. Bu tutarların, A-Kent'ten tahsil edilerek, vatandaşa iade edilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na verilmesi isteniyor. 184 BİN LİRA KAYBOLDU
Vatandaşın en çok talepte bulunduğu konunun kartlarda kalan kullanılmamış bakiyeler olduğu açıklandı. Kartlara yüklenilmesine rağmen biniş gerçekleşmediği için halen kartlarda bulunan bakiyenin ise toplam 184 bin 368 lira olduğu tespit edildi. Vatandaşlar, kartlarındaki kullanamadıkları bakiyeleri geri alabilmek için bulundukları ilçelerde tüketici hakem heyetlerine başvurmaları istendi.