Başkan Boztaş: Sicil affı istiyoruz

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş
, bankacılık işlemlerinde kara listeye girenlere sicil affı getirilmesi gerektiğini söyledi. Nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşan Boztaş, "Gündemde olan imar barışı gibi devletten birde sicil barışı yapılmasını bekliyoruz. Geçekten üyelerimizin siciliyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Çek ve banka kredilerinde yaşanan gecikme veya ödeme sıkıntıları nedeniyle kara listeye giren üyelerimiz ve halkımız için sicil affı getirilmesi bekliyoruz" diye konuştu.