Bir günlüğüne polis

Antalya
'DA bir rehabilitasyon merkezinin öğrencisi, öğretmeninin çabalarıyla bir günlüğüne de olsa polis olmanın sevincini yaşadı. Antalya
Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmeni Selma Akoğlu, zihinsel engelli öğrencisi Sinan Kuzucu'nun polise ilgisini fark ederek İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçti.Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır, beraberindeki Çevik Kuvvet
Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak ve görevli personelle eğitim merkezini ziyaret etti. Kuzucu'ya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü gezdirildi. Sinan Kuzucu'ya günün anısına plaket verildi.