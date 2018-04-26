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Bir günlüğüne polis

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Bir günlüğüne polis
Antalya'DA bir rehabilitasyon merkezinin öğrencisi, öğretmeninin çabalarıyla bir günlüğüne de olsa polis olmanın sevincini yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmeni Selma Akoğlu, zihinsel engelli öğrencisi Sinan Kuzucu'nun polise ilgisini fark ederek İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçti.Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır, beraberindeki Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak ve görevli personelle eğitim merkezini ziyaret etti. Kuzucu'ya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü gezdirildi. Sinan Kuzucu'ya günün anısına plaket verildi.
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Bir günlüğüne polis
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