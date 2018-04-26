Erdemli'de seramik ve el sanatları sergisi açıldı

Emine Kurtulan Sanat Evi'nde açılan seramik ve el sanatları kursunda yapılan eserlerin yer aldığı serginin açılışına Kaymakam Avni Kula, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ömer Okur ile kursiyerler katıldı. Açılışta konuşan Kaymakamı Kula, "Kadınların elinden çıkan el emeği göz nuru eserleri çok güzel. Bu tür kurslar kadınlarımız için birer altın bileziktir. Kurs hocamızı ve kursiyerlerimizi tebrik ederim" dedi.

Usta Öğretici Emine Kurtulan ise 4 aylık süreçte kursa katılan kadınların büyük mesafe aldığını ifade ederek, "Ortaya çıkan eserlerden 750'si sergimizde yer aldı. Kursumuza katılan 18 kursiyerimizi de tebrik ediyorum" diye konuştu.