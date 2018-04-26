Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Muratpaşa’da Tarih ve Toplum söyleşileri devam ediyor

Muratpaşa’da Tarih ve Toplum söyleşileri devam ediyor

’nin Toplum ve Tarih Söyleşilerinin 3’üncüsü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğretim üyesi Dr. Mustafa Şanlı’nın ‘Cumhuriyetin İktisadi Kazanımları Üzerine’ başlıklı söyleşisiyle devam etti.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 09:36
Muratpaşa’da Tarih ve Toplum söyleşileri devam ediyor

, düşün hayatına katkı sunmak, eleştirel ve sorgulayıcı bakış açısının güçlenmesini sağlamak, akıl ve eleştiriyi aynı çizgide buluşturmak amacıyla başladığı Tarih ve Toplum Söyleşi dizisi devam ediyor. Meltem Mahallesi'nde bulunan Mehmet Erdem Dijital Kütüphane'de düzenlenen söyleşilerin 3'üncüsü AÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Dr. Şanlı tarafından gerçekleştirildi. Dr. Şanlı'nın Cumhuriyetin İktisadi Kazanımları Üzerine' başlıklı söyleşisini Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal da ilgiyle takip etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Muratpaşa’da Tarih ve Toplum söyleşileri devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN