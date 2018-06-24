Emekliler 30 yıl sonra Dinar’da buluştu

Afyonkarahisar
'ın Dinar ilçesinde 30 yıl aranın ardından bir araya gelen Türk Telekom emeklileri, mutluluklarını paylaştı. Oluşturdukları sosyal medya grubu ile etkinlik düzenleyen Türk Telekom emeklileri hasret giderdi. Isparta
ve Afyonkarahisar'dan emekli olan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu emekli grubu, Marsyas Müzik Müzesi'ni gezdikten sonra Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki lavanta tarlalarını gezdi. Grup lideri Hatice Arısan "Birliğimizin ve beraberliğimizin devam etmesini canı gönülden temenni ediyoruz" dedi.